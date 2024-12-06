Pemotor di Bogor Tewas Terlindas Truk

BOGOR - Pemotor tewas usai terlindas truk di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah berada di RSUD Cibinong.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB pagi tadi. Awalnya, korban mengendarai motor dari arah Gunung Putri menuju Citeureup.

"Kondisi cuaca gerimis turun hujan dan kondisi jalan basah," kata Fedhyan dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Diduga kondisi jalan licin dan tidak hati-hati, korban terjatuh ke kanan jalan. Pada saat bersamaan, korban terlindas truk yang sedang melaju di sampingnya.

"Korban terjatuh ke kanan terlindas roda ban belakang sebelah kiri truk yang sedang di dahuluinya dari arah yang sama (Gunung Putri menuju Citeureup) sehingga terjadilah kecelakaan," jelasnya.