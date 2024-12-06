Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor di Bogor Tewas Terlindas Truk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:14 WIB
Pemotor di Bogor Tewas Terlindas Truk
Ilustrasi Korban Tewas Kecelakaan Motor. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

BOGOR - Pemotor tewas usai terlindas truk di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah berada di RSUD Cibinong.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB pagi tadi. Awalnya, korban mengendarai motor dari arah Gunung Putri menuju Citeureup.

"Kondisi cuaca gerimis turun hujan dan kondisi jalan basah," kata Fedhyan dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Diduga kondisi jalan licin dan tidak hati-hati, korban terjatuh ke kanan jalan. Pada saat bersamaan, korban terlindas truk yang sedang melaju di sampingnya.

"Korban terjatuh ke kanan terlindas roda ban belakang sebelah kiri truk yang sedang di dahuluinya dari arah yang sama (Gunung Putri menuju Citeureup) sehingga terjadilah kecelakaan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement