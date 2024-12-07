Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen, Ini Alasannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |00:04 WIB
DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen, Ini Alasannya
DPR RI (foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI membentuk Tim Pengawas (Timwas) Intelijen untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga intelijen yang dimiliki Indonesia. Pembentukan tim pengawas intelijen DPR ini  dinilai sebagai upaya memastikan kinerja intelijen di Indonesia tidak disalahgunakan. 

Adapun Tim Pengawas Intelijen DPR telah dilantik oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa 3 Desember 2024 lalu. Total ada 13 anggota Timwas Intelijen DPR di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.

Puan menyebut Timwas DPR bertugas melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga yang memiliki unit-unit intelijen. Dengan demikian, kerja-kerja intelijen negara dapat dijalankan dengan baik dan benar.

“Puan tentunya sangat paham bahwa kerja intelijen mudah untuk dibelokkan ataupun disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Belum lagi, potensi adanya pelaksanaan fungsi intelijen yang tumpang tindih," kata Pengamat Pertahanan dan Militer, Anton Aliabbas, Jumat (6/12/2024). 

Oleh karenanya, Anton menyebut Timwas ini diperlukan agar kerja intelijen tidak disalahgunakan.

“Karena itu, seperti yang dikatakan Ketua DPR, sinergi antar lembaga intelijen memang menjadi kunci untuk menghindari adanya disharmoni di lapangan,” ungkap Dosen Universitas Paramadina tersebut.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Intelijen Timwas DPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337//dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188584//dpr_ri-YQAI_large.jpg
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894//dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187843//pemerintah-s3xP_large.jpg
DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement