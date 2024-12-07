Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Barat Laut Buol Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,0 mengguncang Barat Laut Buol, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut berada di kedalaman 17 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 00.14 WIB, Sabtu (7/12/2024) dini hari. Koordinat gempa 1.74 Lintang Utara dan 121.22 Bujur Timur.

“Mag:6.0, 07-Dec-2024 00:14:57WIB, Lok:1.74LU, 121.22BT (86 km BaratLaut BUOL-SULTENG), Kedlmn:17 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 86 kilometer Laut Buol, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 17 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Awaludin)