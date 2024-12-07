Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Barat Laut Buol Sulteng 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |00:47 WIB
Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Barat Laut Buol Sulteng 
Gempa Bumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,0 mengguncang Barat Laut Buol, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut berada di kedalaman 17 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 00.14 WIB, Sabtu (7/12/2024) dini hari. Koordinat gempa 1.74 Lintang Utara dan 121.22 Bujur Timur.

“Mag:6.0, 07-Dec-2024 00:14:57WIB, Lok:1.74LU, 121.22BT (86 km BaratLaut BUOL-SULTENG), Kedlmn:17 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 86 kilometer Laut Buol, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 17 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189692//prabowo-MrBF_large.jpg
Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius Jelang Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605//cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189368//gelombang_tinggi-dZx9_large.jpg
BMKG Deteksi Bibit Siklon 93S di Selatan Indonesia: Waspada Gelombang Tinggi di Bali–NTB–NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement