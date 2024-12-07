5 Fakta Terbit Ulang Surat DPO Harun Masiku, Foto Terbaru hingga Gaya Metal

Sabtu, 07 Desember 2024 |06:41 WIB

Foto Terbaru Harun Masiku dalam Surat DPO. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku.

Dalam surat DPO yang diterima Okezone, disertakan pula foto-foto terbaru penampakan Harun Masiku, dengan berbagai gaya dan pakaian yang berbeda-beda.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku.

"Betul (menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku)," kata Tessa saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Berikut lima fakta surat DPO yang telah dirangkum redaksi;

1. 4 foto Harun Masiku terbaru

KPK dalam menerbitkan ulang surat DPO itu melampirkan empat foto terbaru penampakan Harun Masiku.

Keempat foto itu memperlihatkan Harun Masiku menggunakan kacamata maupun tidak.

2. Foto Harun Masiku bergaya metal

Dalam surat DPO tersebut, KPK juga merilis foto Harun Masiku yang sedang bergaya metal pada jari tangannya.

3. Ciri-ciri khusus dilampirkan dalam surat DPO