Dasco Bocorkan Obrolan Prabowo dan Jokowi Saat Makan Malam di Kertanegara

Prabowo dan Jokowi Makan Malam di Kertanegara. Foto: Dok Tim Media Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) makan malam di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 6 Desember 2024, malam.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa keduanya membicarakan mengenai nostalgia di Istana.

"Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya begitu," kata Dasco kepada wartawan, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Prabowo, kata Dasco, bercerita kepada Jokowi ada beberapa tempat dan barang yang diubah di Istana. Prabowo, lanjutnya, juga mengungkapkan kepada Jokowi tempat favorit di Istana.

"Jadi Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat yang diubah, kemudian barangnya ada yang dipindah, gitu-gitu aja. Dan kemudian juga cerita kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, di ruangan apa, begitu aja tadi ceritanya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Berdasarkan pantauan, mereka keluar usai bertemu sekira pukul 21.04 WIB.

Prabowo mengaku mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara. "Jadi saya dengar pak Jokowi ada di jakarta saya undang makan (malam)," kata Prabowo.