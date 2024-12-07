Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ungkap Penyebab Garut Diguncang Gempa M4,6 Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |11:00 WIB
BMKG Ungkap Penyebab Garut Diguncang Gempa M4,6 Hari Ini
Ilustrasi BMKG. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan awal M4,6 mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024), pukul 07.12WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M4,2. Episenter terletak pada koordinat 7.24 LS dan 107.72 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat pada kedalaman 5 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar aktif," tulis BMKG dalam keterangan resminya. 

BMKG melaporkan dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Pasirwangi, Samarang, Bayongbong dengan Skala Intensitas IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi).

Di Malayu, Garut dengan Skala Intensitas III - IV MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu - Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, diluar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi).

 

