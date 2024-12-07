Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur: Gubernur dan Anggota Dewan Daerah Khusus Jakarta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |11:05 WIB
Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur: Gubernur dan Anggota Dewan Daerah Khusus Jakarta
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken aturan tentang perubahan nomenklatur jabatan Gubernur hingga Anggota DPR Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 151 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. UU tersebut ditandatangani pada 30 November 2024.

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta," bunyi Pasal 70A aturan tersebut dikutip, Sabtu (7/12/2024). 

Hal tersebut juga berlaku pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Khusus Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189646/prabowo-DHUq_large.jpg
Prabowo Gelar Ratas Nataru di Sela Meninjau Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189641/prabowo_subianto-FM9o_large.jpg
Pengungsi di Langkat Kekurangan Air Bersih, Prabowo: Segera Kita Atasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189619/prabowo_subianto-ecg3_large.jpg
Balita Digendong Prabowo di Takengon, Momen Penuh Haru Diunggah sang Ibu di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189602/prabowo_subianto-5Fiq_large.jpg
Tinjau Posko Pengungsian di Takengon, Prabowo Pastikan Warga Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189599/prabowo-EDId_large.jpg
Prabowo Cek Kondisi Warga di Takengon, Pantau Percepatan Pemulihan Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189582/prabowo_subianto-flx0_large.jpg
Prabowo Tegur Paspampres saat Warga Mau Foto di Aceh Tamiang: Jangan Didorong!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement