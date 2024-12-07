Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

16 Pati TNI Naik Pangkat Jenderal, Berikut Sosok Lengkapnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |13:47 WIB
16 Pati TNI Naik Pangkat Jenderal, Berikut Sosok Lengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Kenaikan Pangkat 16 Pati. Foto: Dok Puspen TNI.
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima Laporan Korps Kenaikan pangkat 16 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat, 6 Desember 2024. 

Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2662/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Adapun rinciannya, 13 Pati dari TNI AD, dua TNI AL dan satu TNI AU.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan selamat kepada para Pati yang naik pangkat dan menekankan harapannya agar tetap profesional serta selalu memberikan yang terbaik untuk TNI. 

“Saya harapkan dengan naik pangkat tersebut karena TNI punya visi misi tentang profesionalisme, agar para Jenderal sekalian bisa berkontribusi kepada TNI untuk kebaikan TNI ke depan yang profesional,” kata Agus dikutip, Sabtu (7/12/2024). 

Adapun 13 Pati TNI AD yaitu Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M. (Inspektur Utama BIN), Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte (Irjen Kemhan), Letjen TNI Tri Budi Utomo, S.E. (Sekjen Kemhan), Mayjen TNI Endro Satoto, S.I.P., M.M., M.Han. (Staf Ahli Menhan Bid. Politik Kemhan), Mayjen TNI Robertus Donatus Ndona (Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI), Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI),  Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha, S.H., PG.Dipl., M.Han. (Danseskoad).

Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M. (Dirdok Kodiklat TNI), Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, M.I.R., M.M.A.S., Ph.D., F.H.E.A.(Karo Humas Setjen Kemhan), Brigjen TNI Ilham Yunus, S.Sos., M.Si. (Danrem 101/Antasari), Brigjen TNI Dr. Saripudin, S.Sos., M.Si. (Pa Sahli Tk. II Bid. Banusia Panglima TNI), Brigjen TNI Widodo Noercahyo (Aspers Kaskogabwilhan III), dan Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, M.Han. (Danrem 052/Wijayakrama).

 

Halaman:
1 2
      
