Beri Pengarahan di Pendidikan Bintara, Irwasum Polri Tekankan Calon Polwan Terus Kembangkan Potensi Diri

JAKARTA - Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa Sepolwan angkatan 56 jelang penutupan pendidikan Bintara tahun anggaran 2024. Ia menekankan agar para siswa terus mengembangkan dan memperkuat potensi diri.

“Nanti kalau sudah selesai pendidikan dan menjadi polisi harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Harus terus memperkuat kompetensi serta potensi diri, adaptif dengan perkembangan zaman agar bersaing dengan Polisi laki-laki. Ingat tugas polisi adalah to serve and to protect,” kata Dedi, Sabtu (7/12/2024).

40 siswa Polisi Wanita (Polwan) yang mengikuti pembekalan dan motivasi antusias mendengarkan arahan Irwasum Polri.

Dedi juga mengajak dialog para siswa yang telah menjalani pendidikan sejak bulan Juli 2024. Salah satunya Nur Fatia Azzahra, siswa yang mengikuti pendidikan pembentukan Bintara lewat rekrutmen Bakomsus Disabilitas.

“Dari pendidikan yang kamu terima selama lima bulan ini, kamu tertarik ke Satker mana,” tanya Dedi.

Fatia yang memiliki keterbatasan pada tangan menyatakan minatnya pada bidang pembinaan masyarakat (Binmas). Fatia adalah seorang Sarjana Psikologi dengan predikat Cum Laude. Ia merasa latar belakang pendidikan yang dimiliki mendukung minatnya di bidang pembinaan Masyarakat.

Polri pada tahun 2024 untuk pertama kali membuka rekrutmen Bintara dengan kompetensi khusus untuk kelompok disabilitas. Saat ini ada 37 siswa yang menjalani pendidikan, dua diantaranya wanita yakni Nur Fatia Azzahra dan Novita Fajrin.