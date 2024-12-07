Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerakan Tani Syarikat Islam Lantik Kepengurusan Baru, Dukung Swasembada Pangan 

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |14:55 WIB
Gerakan Tani Syarikat Islam Lantik Kepengurusan Baru, Dukung Swasembada Pangan 
Ketua Umum Terpilih Gertasi Wahid Erawan (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) yang merupakan organisasi di bawah Syarikat Islam (SI) melantik kepengurusan baru masa jabatan 2024-2029. Dalam kepengurusan baru ini akan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto salah satunya swasembada pangan.

Kepengurusan Gertasi kali ini menetapkan Ketua Umum Terpilih Gertasi, Wahid Erawan yang sebelumnya dalam Musyawarah Nasional telah ditunjuk sebagai formatur tunggal. Bahkan, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari sebagai Ketua Harian Gertasi.

"Sebenarnya ini kelanjutan dari Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional itu menunjuk saya menjadi formatur tunggal. Sehingga untuk hari ini, beberapa bulan ini, saya menyusun kepengurusan, kepemimpinan di pusat di sini. Sehingga terbentuk dan saat ini mau ada di pelantikannya," ujar Ketua Umum Terpilih Gertasi, Wahid Erawan di Gedung Kesekjenan Syarikat Islam, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Wahid mengatakan, bahwa dalam kepengurusan baru ini akan ada perubahan paradigma Gertasi. Dia mengatakan akan banyak pengusaha yang dilibatkan dalam kepengurusan Gertasi.

"Sekarang banyak-banyak pengusaha. Sehingga yang tadinya Gertasi itu yang bersifat sosial, sekarang mau ditarik ke bersifat ekonomi karena ekonomi global saat ini sangat membutuhkan kehadiran Gertasi untuk bergerak dalam ekonomi," jelas Wahid.

 

