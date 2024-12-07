Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Rocky Gerung Diusulkan Jadi Penggantinya

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |15:15 WIB
Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Rocky Gerung Diusulkan Jadi Penggantinya
Rocky Gerung (foto: Okezone)
JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman atau yang lebih dikenal Gus Miftah mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan usai polemik penghinaan terhadap seorang penjual es teh, Sunhaji.

Kini jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kosong, dan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mengganti Gus Miftah. Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan mengatakan, bahwa Rocky Gerung adalah calon pengganti yang tepat. 

"Rocky Gerung, selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia. Bahkan, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam," kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).

Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, kata dia, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur-ian dengan FPI, antara kelompok non Muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. 

"Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
