NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Gerakan Tani Syarikat Islam Angkat Plt Sekjen Perindo Jadi Ketua Harian

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |15:46 WIB
Gerakan Tani Syarikat Islam Angkat Plt Sekjen Perindo Jadi Ketua Harian
Ketua Umum Terpilih Gertasi Wahid Erawan (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) mengangkat Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari sebagai Ketua Harian dalam kepengurusan baru periode 2024-2029.

Ketua Umum Terpilih Gertasi, Wahid Erawan mengatakan, bahwa dipilihnya Plt Sekjen Partai Perindo sebagai pengurus agar jaringan Gertasi semakin bergerak di berbagai lini termasuk dengan pemerintah.

"Kebetulan, kalau kami sebagai ketua umum sudah mengordinasi semua yang ada kondisi Gertasi seluruh Indonesia, Pak Andi itu adalah jaringan-jaringan yang sangat kuat. Walaupun dia di Perindo, bukan berarti geretasi itu adalah Perindo, bukan. Tetapi dia akan bergerak yang bukan jaringan terutama dengan kepemerintahan, dengan kementerian-kementerian, dan sekarang sudah jalan," kata Wahid di Gedung Kesekjenan Syarikat Islam, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Wahid pun mengatakan, bahwa kehadiran Plt Sekjen Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari membuat gerak Gertasi semakin dinamis tidak hanya di tingkat petani saja, namun pengusaha, hingga kementerian, bahkan DPR RI. 

"Dengan kehadiran Pak Andi, sangat dinamis Gertasi saat ini, yang dulu itu hanya bersama dengan petani saja. Tapi sekarang Insya Allah dengan perusahaan-perusahaan, dengan berbagai kementerian adanya, terjadi kerjasama kemarin dengan Pak Wakil Ketua DPR RI, dengan jaringannya Pak Andi, dan beberapa kementerian pun sekarang Insya Allah akan hadir," jelasnya.

 

