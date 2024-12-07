Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Program Prabowo, GP Ansor Launching Ansor Stokis di CFD Sudirman-Thamrin

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |21:18 WIB
Dukung Program Prabowo, GP Ansor Launching Ansor Stokis di CFD Sudirman-Thamrin
Dukung Program Prabowo, GP Ansor Launching Ansor Stokis di CFD Sudirman-Thamrin
A
A
A

JAKARTA –Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggandeng PT Rukun Mitra Sejati (RMS) untuk mendukung sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar terus menjadi penopang ekonomi nasional. Hal ini integral dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen Pemerintah Prabowo Subianto.

Kolaborasi ini dikemas melalui peluncurkan Program Ansor Stokis “Bersama RMS Menguatkan UMKM” di Thamrin 10 Food & Creative Park, Jakarta, bersamaan dengan Car Free Day (CFD), Minggu, 8 Desember 2024).

“Kami menggandeng RMS yang merupakan mitra strategis Ansor dalam mengembangkan UMKM, khususnya para kader Ansor pelaku UMKM, termasuk mengintegrasikan dengan cita-cita pemerintah yakni target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Acara diadakannya untuk melakukan akselerasi bisnis UMKM. Sehingga UMKM, bisa kuat secara kelembagaan dan terus memberikan kontribusi positif dalam hal ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

“Ini merupakan upaya untuk mengakselerasi bisnis UMKM agar menjadi lebih kuat dan kontibutif dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Acara ini mempunyai peluang untuk menambah jumlah sekaligus memperkuat UMKM,” imbuhnya.

“Kegiatan dalam acara tersebut selain seremoni pembukaan, juga ada pasar UMKM, dan diskusi Pelaku UMKM bersama RMS dan Principle, nanti juga akan ada aktivitas komunitas seperti memanah dan fun boxing, termasuk hiburan dari Institut Musisi Jalanan,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188720/pbnu-4FtQ_large.jpg
GP Ansor Kirim Tim Bagana Perbaiki Sekolah dan Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/337/3093537/gp_ansor-MvPF_large.jpg
Luncurkan Ansor Stokis, Ketum GP Ansor: Ciptakan Toleransi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/337/3076511/pbnu-znef_large.jpg
Anindya Bakrie Didapuk Jadi Anggota Kehormatan GP Ansor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060305/gp_ansor_tuntut_pihak_yang_fitnah_gus_addin_minta_maaf-v8ZJ_large.jpg
Gus Addin Difitnah Cium Tangan Paus Fransiskus, GP Ansor Tuntut Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054128/gp_ansor-iaMX_large.jpg
Simposium Internasional PPI Dunia ke-16, GP Ansor Dorong Kolaborasi Lintas Agama Pemuda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009129/gp-ansor-temui-jokowi-di-istana-ini-yang-dibahas-0gxT726Bw2.jpg
GP Ansor Temui Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement