Dukung Program Prabowo, GP Ansor Launching Ansor Stokis di CFD Sudirman-Thamrin

JAKARTA –Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggandeng PT Rukun Mitra Sejati (RMS) untuk mendukung sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar terus menjadi penopang ekonomi nasional. Hal ini integral dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen Pemerintah Prabowo Subianto.

Kolaborasi ini dikemas melalui peluncurkan Program Ansor Stokis “Bersama RMS Menguatkan UMKM” di Thamrin 10 Food & Creative Park, Jakarta, bersamaan dengan Car Free Day (CFD), Minggu, 8 Desember 2024).

“Kami menggandeng RMS yang merupakan mitra strategis Ansor dalam mengembangkan UMKM, khususnya para kader Ansor pelaku UMKM, termasuk mengintegrasikan dengan cita-cita pemerintah yakni target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Acara diadakannya untuk melakukan akselerasi bisnis UMKM. Sehingga UMKM, bisa kuat secara kelembagaan dan terus memberikan kontribusi positif dalam hal ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

“Ini merupakan upaya untuk mengakselerasi bisnis UMKM agar menjadi lebih kuat dan kontibutif dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Acara ini mempunyai peluang untuk menambah jumlah sekaligus memperkuat UMKM,” imbuhnya.

“Kegiatan dalam acara tersebut selain seremoni pembukaan, juga ada pasar UMKM, dan diskusi Pelaku UMKM bersama RMS dan Principle, nanti juga akan ada aktivitas komunitas seperti memanah dan fun boxing, termasuk hiburan dari Institut Musisi Jalanan,” pungkasnya.