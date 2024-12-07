Cak Imin Jadi Saksi Pernikahan Anak Rois Syuriah PCNU Nganjuk di Batam

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin menjadi saksi pernikahan Abid Abdurrahman Adonis dengan Vassa Mustikahati. Pernikahan tersebut digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/12/2024).

"Saya dan kita semua bersyukur bisa hadir menyaksikan dan mendoakan pernikahan ananda Abid Abdurrahman dengan ananda Vassa Mustikahati. Adalah pernikahan yang penuh keberkahan dan Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah," ujarnya.

Cak Imin -- panggilan akrabnya—mengatakan, Abid yang juga putra Rois Syuriah PCNU Nganjuk, KH. Roni Sya'roni beruntung bisa mempersunting Vassa. Keduanya diketahui merupakan alumnus The University of Oxford, Inggris.

"Adik saya Abid ini sungguh beruntung mendapatkan pasangan Vassa, sama-sama pejuang di Oxford, ketemu di sana dan berjodoh. Keduanya generasi unggul, kalau sudah kuliah di Oxford itu pasti bisa dijamin unggul, amin," ujar Cak Imin.

"Dan ternyata saya adalah anak buah dari Kiai Sya'roni dari dulu. Pertama kali kenal Abid saya nggak tahu kalau dia ternyata putra dari Kiai Sya'roni, pertama kenal Abid menjadi lulusan terbaik di UI yang wisuda bersama anak pertama saya,"lanjutnya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu pun mendoakan keduanya bisa melahirkan putra putri yang unggul, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

"Insya Allah dari keduanya ini akan lahir anak turun yang unggul yang dipersembahkan untuk agama, nusa dan bangsa. Selamat kepada kedua mempelai, adik saya Abid dan adik saya Vassa," tutup Cak Imin.