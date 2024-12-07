Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNN Dapat Hibah Peralatan Inspeksi Anti-Narkoba dari Pemerintah Tiongkok

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |22:37 WIB
BNN Dapat Hibah Peralatan Inspeksi Anti-Narkoba dari Pemerintah Tiongkok
Kepala BNN Marthinus Hukom dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima hibah perangkat pemeriksa narkotika dari Republik Rakyat Tiongkok, di Kantor PT Indonesia Kendaraan Terminal, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis 6 Desember 2024.

Serah terima dilakukan oleh Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, dan Kepala BNN Marthinus Hukom, dengan disaksikan oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BNN, sertai Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC).

Dalam sambutannya, Wang Lutong menegaskan, bahwa hibah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Tiongkok untuk mendukung Indonesia dalam memerangi peredaran narkotika lintas negara.

“Kami menandatangani kerja sama untuk memerangi narkoba yang mengancam bangsa Indonesia. Ini merupakan implementasi dari kesepakatan kedua kepala negara yang sangat peduli terhadap kejahatan transnasional,” ujar Wang Lutong.

Sementara itu, Kepala BNN Marthinus mengatakan, bantuan ini akan memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah rawan.

“Hibah ini merupakan hasil dari kerja sama bilateral yang telah dimulai sejak September 2019. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk penandatanganan surat pertukaran di tengah pandemi COVID-19, dokumen serah terima akhirnya ditandatangani pada hari ini. Ini menandai realisasi konkret dari kerja sama tersebut,” ucap Marthinus.

 

Halaman:
1 2
      
