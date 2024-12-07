Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |06:18 WIB
BMKG Prediksi Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
Ilustrasi Jakarta Diguyur Hujan. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan pada hari ini, wilayah di Jakarta akan diguyur hujan. 

Melansir dari website resmi BMKG, Sabtu (7/10l2/2024) pada pagi hari kawasan Jakarta Barat diprediksi berawan tebal, lalu pada siang harinya diperkirakan hujan ringan dan malam hari berawan tebal.

Kemudian, pada daerah Jakarta Pusat, pagi hari diperkirakan berawan tebal, pada siang hari diprediksi hujan ringan dan malam harinya berawan.

Sementara itu, di kawasan Jakarta Selatan, pada pagi hari diprediksi berawan, siang hari diprediksi hujan ringan dan malam harinya diperkirakan berawan. 

 

