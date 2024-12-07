Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Bongkar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan, 9 Orang Jadi Tersangka

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |06:55 WIB
Polda Metro Bongkar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan, 9 Orang Jadi Tersangka
Polda Metro Bongkar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan. Foto: Okezone/Riana Rizkia.
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus mail order bride atau pengantin pesanan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, para tersangka memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya.

"Ada beberapa peran di antaranya 2 orang berperan sebagai sponsor, kemudian 5 orang berperan sebagai perekrut ataupun penampung, dan 2 orang berperan selaku orang yang memasukkan identitas," kata Wira dikutip, Sabtu (7/12/2024). 

Mereka adalah MW alias M (28), LA (31), Y alias I (44), BHS alias B (34), NH (60), AS alias E (31), RW alias CL (34), H alias CE (36), dan NA alias A (57). 

Wira menjelaskan, para tersangka mengambil keuntungan melalui pernikahan, dengan cara menyediakan pengantin wanita dari warga negara Indonesia dan dinikahkan kepada warga negara Cina. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953/tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938/kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171270/viral-Oefv_large.jpg
Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161542/lc-jZTY_large.jpg
Terbongkar! Peran 10 Pelaku Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil: Pemilik Bar hingga Mami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155177/polri-lv51_large.jpg
Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Manusia, Dijanjikan Kerja di UEA Ujungnya Jadi Admin Kripto di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125248/dpr-j7M0_large.jpg
DPR: RUU P2MI Bisa Cegah Pekerja Migran Jadi Korban TPPO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement