Polda Metro Bongkar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan, 9 Orang Jadi Tersangka

JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus mail order bride atau pengantin pesanan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, para tersangka memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya.

"Ada beberapa peran di antaranya 2 orang berperan sebagai sponsor, kemudian 5 orang berperan sebagai perekrut ataupun penampung, dan 2 orang berperan selaku orang yang memasukkan identitas," kata Wira dikutip, Sabtu (7/12/2024).

Mereka adalah MW alias M (28), LA (31), Y alias I (44), BHS alias B (34), NH (60), AS alias E (31), RW alias CL (34), H alias CE (36), dan NA alias A (57).

Wira menjelaskan, para tersangka mengambil keuntungan melalui pernikahan, dengan cara menyediakan pengantin wanita dari warga negara Indonesia dan dinikahkan kepada warga negara Cina.