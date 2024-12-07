Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curah Hujan Tinggi, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |12:02 WIB
Curah Hujan Tinggi, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Ilustrasi Hujan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Menindaklanjuti informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait peningkatan curah hujan khususnya di wilayah Jakarta, BPBD DKI Jakarta akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 sampai dengan hari Senin, 9 Desember 2024.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, OMC yang akan dilaksanakan ini merupakan perdana digelar oleh pihaknya.

"Modifikasi cuaca ini sesuai pertimbangan dari BMKG terkait intensitas curah hujan relatif mengalami peningkatan mulai 6-9 Desember," kata Isnawa dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).

Oleh karena itu ditegaskan Isnawa, OMC yang akan dilaksanakan nanti bertujuan menurunkan intensitas curah hujan. Secara teknis, nantinya BMKG juga akan terlibat dalam operasi.

Diharapkannya, OMC yang digelar bisa menurunkan intensitas hujan di kawasan DKI Jakarta. Dengan begitu bencana dampak dari hujan deras yang turun dalam waktu lama di DKI Jakarta bisa diminimalisir.

"Kami berharap hasil dari kegiatan OMC bisa menurunkan intensitas hujan," ucapnya.

Isnawa mengatakan operasi modifikasi cuaca ini akan dilaksanakan melalui penyemaian awan dengan pesawat terbang dari Bandar Udara Budiarto Curug, Banten. Langkah ini bertujuan untuk meredistribusi curah hujan agar tidak terkonsentrasi di satu wilayah.

 

