Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.500 Personel Gabungan Amankan Perayaan Natal Tiberias Sore Ini, Rekayasa Lalin di GBK Disiapkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |13:28 WIB
1.500 Personel Gabungan Amankan Perayaan Natal Tiberias Sore Ini, Rekayasa Lalin di GBK Disiapkan
Ilustrasi Aparat Gelar Pengamanan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Ribuan personel Polri dikerahkan dalam pengamanan Ibadah Keagamaan perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia Tahun 2024 di Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, sore ini, Sabtu (7/12/2024). 

"Untuk kekuatan personel pengamanan sebanyak 1.500 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. 

Ribuan personel itu, kata Susatyo, merupakan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta.

Susatyo menegaskan, pihaknya bakal melakukan pengamanan dengan mengedepankan preemtif-preventif, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

"Kami akan melaksanakan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif-preventif guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif," katanya.

Di sisi lain, Susatyo mengungkap, rekayasa lalu lintas di sekitar GBK diberlakukan secara situasional. Agar pengguna jalan yang akan melintas di sekitar Stadion Utama GBK, dapat mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari kepadatan arus lalulintas. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169/polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099469/presiden_prabowo_dan_wapres_gibran-taJe_large.jpeg
Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098672/warga_serbu_ragunan_untuk_habiskan_libur_natal_2024-US0N_large.jpeg
26 Ribu Warga Serbu Ragunan, Habiskan Waktu Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098527/dpr_ri-jnPD_large.jpg
Natal 2024, Puan: Momen Perkuat Tali Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098468/natal-CHcZ_large.jpg
Sambangi Gereja Katedral, Menkopolkam Sampaikan Pesan Presiden Prabowo: Selamat Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/338/3098396/natal-R7vV_large.jpg
Misa Natal, Anjing Pelacak Diterjunkan Jaga Gereja Katedral Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement