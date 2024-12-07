1.500 Personel Gabungan Amankan Perayaan Natal Tiberias Sore Ini, Rekayasa Lalin di GBK Disiapkan

JAKARTA - Ribuan personel Polri dikerahkan dalam pengamanan Ibadah Keagamaan perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia Tahun 2024 di Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, sore ini, Sabtu (7/12/2024).

"Untuk kekuatan personel pengamanan sebanyak 1.500 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Ribuan personel itu, kata Susatyo, merupakan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta.

Susatyo menegaskan, pihaknya bakal melakukan pengamanan dengan mengedepankan preemtif-preventif, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

"Kami akan melaksanakan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif-preventif guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif," katanya.

Di sisi lain, Susatyo mengungkap, rekayasa lalu lintas di sekitar GBK diberlakukan secara situasional. Agar pengguna jalan yang akan melintas di sekitar Stadion Utama GBK, dapat mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari kepadatan arus lalulintas.