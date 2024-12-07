Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

SPECIAL REPORT: Partisipasi Pilkada 2024 Menurun, Tanda Masyarakat Jenuh Coblosan?

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |14:16 WIB
SPECIAL REPORT: Partisipasi Pilkada 2024 Menurun, Tanda Masyarakat Jenuh Coblosan?
Pilkada 2024 yang digelar serentak mengalami penurunan dari sisi jumlah partisipasi.
A
A
A

JAKARTA - Partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 mengalami penurunan drastis dibanding 2020. Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih berada di bawah 70 persen.

Pilkada serentak 2024 digelar di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pilkada tersebut untuk memilih gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati.

KPU pun tak luput dari berbagai tudingan kurang profesional dalam menyelenggarakan Pilkada. Mulai dari proses administrasi hingga sosialisasi yang kurang memadai.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menduga, adanya kejenuhan masyarakat dalam gelaran Pilkada. Sebab, waktunya berdekatan dengan Pilpres dan Pileg.

"Ya, mungkin juga ini dikarenakan ada kejenuhan antara pelaksanaan Pileg, Pilpres dengan Pilkada, terlalu berdekatan," ujar Bima Arya beberapa waktu lalu.

Faktor lainnya juga bisa penyebab kurangnya partisipasi pemilih, kata Bima, misalnya kandidat yang maju Pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. "Mungkin kedikenalannya lebih rendah sehingga itu merupakan disinsentif bagi pemilih untuk memilih," imbuhnya.

Persentase jumlah partisipasan di Pilkada 2024.

Hal senada diungkap Mahfud MD. Mantan Menko Polhukam 2019-2024 itu melihat sejumlah faktor penurunan partisipasi di Pilkada. Menurut di, keinginan melihat tokoh baru dalam kontestasi politik hingga ketidakpercayaan terhadap jalannya Pilkada.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement