Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas saat Natal Gereja Tiberias di GBK Sore Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |14:18 WIB
Catat! Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas saat Natal Gereja Tiberias di GBK Sore Ini
Polisi Lalu Lintas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bakal melakukan rekayasa lalu lintas, saat perayaan natal Gereja Tiberias Indonesia Tahun 2024, oleh Gereja Tiberias Indonesia di Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, pada Sabtu 7 Desember 2024 pukul 18.00 WIB.

"Hindari kepadatan lalu lintas, Sabtu 07 Desember 2024. Kepada masyarakat pengguna jalan diimbau untuk menghindari ruas jalan seputaran GBK (Asia Afrika, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda dan Sudirman) dari pukul 14.00 WIB sampai 22.00 WIB," tulis akun instagram resmi @TMCPoldametro.

"Dan untuk warga masyarakat yang akan menghadiri Perayaan Natal Tiberias, diimbau agar tidak membawa kendaraan pribadi dikarenakan areal GBK tidak disediakan kantong parkir," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hari Raya Natal GBK Tiberias
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188294//lalu_lintas_sekitar_gbk_padat-5Euq_large.jpg
Lalu Lintas Sekitar GBK Padat Usai Perayaan Natal Tiberias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186516//rekayasa_lalu_lintas-yzGH_large.jpg
Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/205/3180763//blackpink_konser_di_gbk-SMNo_large.JPG
Cerita Fans BLACKPINK Kalah War Tiket Konser, Cuma Bisa Nonton di Gerbang SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155318//gbk-iMYN_large.JPG
Petugas GBK yang Putar Suara Wanita Mendesah Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152743//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-NFGJ_large.jpg
Main di GBK Komunitas Dikenakan Biaya Rp1,9 Juta, Pramono: Pindah Saja ke JIS Kami Kasih Kebebasan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144811//aparat-dVDy_large.jpg
Amankan Timnas Indonesia vs China, 3.270 Personel Gabungan Diterjunkan di GBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement