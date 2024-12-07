Catat! Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas saat Natal Gereja Tiberias di GBK Sore Ini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bakal melakukan rekayasa lalu lintas, saat perayaan natal Gereja Tiberias Indonesia Tahun 2024, oleh Gereja Tiberias Indonesia di Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, pada Sabtu 7 Desember 2024 pukul 18.00 WIB.

"Hindari kepadatan lalu lintas, Sabtu 07 Desember 2024. Kepada masyarakat pengguna jalan diimbau untuk menghindari ruas jalan seputaran GBK (Asia Afrika, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda dan Sudirman) dari pukul 14.00 WIB sampai 22.00 WIB," tulis akun instagram resmi @TMCPoldametro.

"Dan untuk warga masyarakat yang akan menghadiri Perayaan Natal Tiberias, diimbau agar tidak membawa kendaraan pribadi dikarenakan areal GBK tidak disediakan kantong parkir," sambungnya.