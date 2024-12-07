Bunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas, Aipda Nikson Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

BOGOR - Oknum polisi Aipda Nikson yang menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan tabung gas 3 kilogram, di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor terancam dengan hukuman 15 tahun penjara.

"Pasalnya 351 dan 338. Iya betul (ancaman 15 tahun penjara)," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Sabtu (7/12/2024).

Terkait motif, pihaknya masih melakukan pendalaman. Rencananya, polisi akan melakukan penggeledahan di lokasi dan reka ulang adegan.

"Kita mengumpulkan bukti dari lingkungan sekitar TKP dari penyelidikan dan akan menggeledah kembali kami akan reka ulang terhadap apa yang terjadi dan siapa yang melihat di sana. Tapi, sementara ini dua sudah cukup, hanya kami perlu mempertegas bahwa penyidikan dilaksanakan oleh kami," tegasnya.