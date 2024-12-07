Kecelakaan Beruntun 4 Kendaraan di Jalur Puncak Bogor, 2 Orang Terluka

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya dua orang mengalami luka-luka.

Kanit Gakkun Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.20 WIB. Kendaraan Isuzu Elf yang dikemudikan BHK melaju dari arah Cianjur menuju Cisarua.

"Setibanya di TKP, pengemudi tidak berkonsentrasi penuh dan menabrak body belakang motor Yamaha Nmax yang dikemudikan AF di depannya," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).

Lalu, kendaraan Elf terus bergerak maju dan menabrak motor Honda Beat di depannya. Kendaraan Elf kembali bergerak dan menabrak Toyota Avanza yang dikemudikan oleh DDA dari arah berlawanan.