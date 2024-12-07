KPU Jakarta Mulai Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada 2024 Tingkat Provinsi

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPI) Jakarta resmi memulai rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2024 tingkat provinsi. Adapun, pembukaan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata.

"Saat ini kita memasuki rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai dua hari ke depan," kata Wahyu di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).



Wahyu berharap proses ini bisa berjalan dengan lancar sampai mendapatkan hasil yang mutlak. Menurutnya, KPU Jakarta bersikap terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak jika terjadi perbedaan pendapat.



"Saya berharap acara ini mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan jika ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan silakan disampaikan di forum karena forum tertinggi dari penetapan hasil ini adalah forum pleno terbuka ini," ujarnya.



Sekadar informasi, Pilkada Jakarta diikuti tiga pasangan calon, yakni Ridwan Kamil-Suswono dengan nomor urut 1, Dharam Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3. Pencoblosan pun telah dilakukan pada 27 November 2024.

(Awaludin)