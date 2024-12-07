Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Jakarta Mulai Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada 2024 Tingkat Provinsi

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |18:17 WIB
KPU Jakarta Mulai Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada 2024 Tingkat Provinsi
Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPI) Jakarta resmi memulai rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2024 tingkat provinsi. Adapun, pembukaan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. 

"Saat ini kita memasuki rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai dua hari ke depan," kata Wahyu di Jakarta, Sabtu (7/12/2024). 


Wahyu berharap proses ini bisa berjalan dengan lancar sampai mendapatkan hasil yang mutlak. Menurutnya, KPU Jakarta bersikap terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak jika terjadi perbedaan pendapat. 


"Saya berharap acara ini mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan jika ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan silakan disampaikan di forum karena forum tertinggi dari penetapan hasil ini adalah forum pleno terbuka ini," ujarnya.


Sekadar informasi, Pilkada Jakarta diikuti tiga pasangan calon, yakni Ridwan Kamil-Suswono dengan nomor urut 1, Dharam Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3. Pencoblosan pun telah dilakukan pada 27 November 2024.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103368//pilkada_serentak_2024-dL4w_large.jpg
Berjalan Satu Putaran, KPU Jakarta Bakal Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada Rp355 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/338/3102747//ilustrasi-Aepu_large.JPG
588 Polisi Disiagakan Kawal Penetapan Gubernur-Wagub Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/338/3102686//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-nCiM_large.jpg
Besok, 588 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Penetapan Gubernur Jakarta Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/337/3102566//ridwan_kamil-CceW_large.jpg
Ridwan Kamil Tak Hadiri Penetapan Gubernur Jakarta, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102293//ketua_kpu_jakarta_wahyu_dinata-ODSp_large.JPG
Gelar Pleno Penetapan 9 Januari, KPU Sebut 3 Paslon Pilkada Jakarta 2024 Bakal Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102231//kpu_jakarta_antar_undangan_penetapan_pilkada_2024_ke_bang_doel-6Ld0_large.jpg
KPU Jakarta Antar Undangan Penetapan Pilkada 2024 ke Bang Doel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement