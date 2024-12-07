KPU Jakarta Mulai Rekapitulasi Pilkada, 800 Personel Dikerahkan untuk Berjaga



JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta memulai rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2024 tingkat provinsi. Lokasi yang dipilih untuk rekapitulasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.



Kapolres Jakarta Pusat Soesatyo mengatakan, pihaknya menyiapkan 800 personel untuk mengamankan rekapitulasi penghitungan.



"Jadi, terkait pengamanan pada siang hari ini, disiagakan sebanyak 800 personel khususnya di Hotel Sari Pan Pasific ini karena pola pengamanan dibagi di ring 1, ring 2, juga di ring 3 kami siagakan personel, termasuk di area luar yaitu di Bundaran HI maupun di Patung Kuda," kata Soesatyo, Sabtu (7/12/2024).



Soesatyo menjelaskan, 800 personel tersebut merupakan personel gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan, pihaknya bekerja sama dengan pengamanan dalam (pamdal) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.



"Tentunya pasukan yang kita siagakan sudah kita siapkan untuk semua kemungkinan-kemungkinan ya, kemungkinan terburuk tentu kami siagakan sehingga bukan hanya di Sari Pan Pasific ini, tapi juga di kawasan Patung Kuda dan Bundaran HI," ujarnya.