HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Rekapitulasi KPU: Pramono-Rano Karno Unggul di Kepulauan Seribu, Raih 7.456 Suara 

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |20:37 WIB
Hasil Rekapitulasi KPU: Pramono-Rano Karno Unggul di Kepulauan Seribu, Raih 7.456 Suara 
Rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Jakarta (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A


JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul di Kepulauan Seribu dengan perolehan 7.456 suara. 


Hal itu berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi oleh KPU Jakarta pada Sabtu (7/11/2024). 


Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono memperoleh suara 6.578 dan menempati urutan kedua. 


Sedangkan di posisi terakhir, diisi pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan 653 suara.


Sekadar informasi, jumlah secara keseluruhan suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629 suara. Untuk Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah.


Sementara, Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Dan terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

(Awaludin)

      
