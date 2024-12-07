Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU dan Bawaslu Diminta Tindaklanjuti Temuan Kecurangan dalam Pilkada Jakarta

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |21:01 WIB
KPU dan Bawaslu Diminta Tindaklanjuti Temuan Kecurangan dalam Pilkada Jakarta
Pilkada Jakarta 2024 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan warga yang tergabung dalam GARDA 24, menggelar aksi unjuk rasa di depan hotel Sari Pan Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2024). Mereka protes terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang dinilai penuh dengan kecurangan.

Kecurangan yang dimaksud adalah terdapat temuan tidak tersampaikannya 60% surat undangan C6 yang tidak sampai ke masyarakat. Garda 24 menyebut bahwa hal ini sangat mencederai prinsip Demokrasi.

Koordinator aksi Garda24, Ical menuntut agar Rekapitulasi KPUD Jakarta dihentikan mengingat ada banyaknya masalah C6 yang tidak terdistribusi kepada warga Jakarta.

