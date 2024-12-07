Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Hukum Gerindra Sebut Banyak Masalah di Pilkada Jakarta yang Harus Diselesaikan 

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |21:16 WIB
Tim Hukum Gerindra Sebut Banyak Masalah di Pilkada Jakarta yang Harus Diselesaikan 
Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman menyebut banyak masalah dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta yang harus segera diselesaikan.

"Yang jelas kami melihat dalam Pilkada DKI kali ini banyak persoalan yang harus diselesaikan," katanya kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

Munatshir mengungkap, sejumlah masalah yang ditemukan itu pun telah dirangkum dalam 80 laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Namun, kata Munatshir, sebanyak 80 laporan tersebut belum ditanggapi. Bahkan, hingga saat ini belum ada perkembangan yang disampaikan kepada pihaknya.

