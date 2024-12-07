Besok, KPU Akan Bacakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Pilkada Jakarta

Penetapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Pilkada Jakarta (foto: Okezone/Khabibi)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat provinsi besok, Minggu (8/12/2024).

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi.

"Kita pending rapat, diskorsing rapat pleno ini rekapitulasi dengan agenda tunggal besok penetapan hasil rekapitulasi," kata Wahyu, di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Hal tersebut kemudian disepakati semua saksi dari paslon 01,02, dan 03. Perwakilan Bawaslu yang berada di ruangan pun sepakat terkait skors tersebut.

"Bisa disepakati? Rapat saya skorsing hingga pukul 13.00 (Minggu, 8/12/2024)," kata Wahyu.

Penetapan rekapitulasi tersebut pun akan dilakukan di lokasi yang sama, yakni Hotel Sari Pan Pasific Jakarta dimulai pukul 13.00 WIB.

(Awaludin)