Nikmati Karya Lukis di Basuki Abdullah Art Awards, Ridwan Kamil Optimis Negara Akan Membersamai Para Seniman

JAKARTA - Ridwan Kamil mengisi kegiatan akhir pekan dengan mengunjungi Galeri Nasional, Jakarta Pusat. Dia datang untuk menikmati 29 karya finalis Basuki Abdullah Art Awards yang dipamerkan di Galeri Nasional sejak 21 November-8 Desember 2024.

Sebagai pribadi yang mengapresiasi seni dan senang berkesenian, Ridwan Kamil mengaku karya-karya para finalis kompetisi tersebut sangat menarik. Dia juga percaya, negara akan terus hadir membersamai para seniman.

Salah satu tanda keberpihakan negara kepada seniman adalah menghadirkan Kementerian Kebudayaan yang berdiri secara mandiri. Saat ini, kementerian itu dipimpin oleh Fadli Zon.

”Pameran ini dibuka oleh Pak Fadli Zon, itu satu step yang menurut saya membangkitkan semangat. Saya optimis dan berharap negara bisa membersamai perjalanan berkesenian seniman-seniman Indonesia dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan,” terang dia.

Ridwan Kamil juga terkesan dengan animo masyarakat yang luar biasa terhadap Basuki Abdullah Art Award. Total ada lebih dari seribu seniman di seluruh Indonesia yang turut serta dalam kompetisi tersebut. Seluruhnya anak-anak muda. Dari ribuan karya, muncul 29 finalis dan lima orang pemenang. Lima pemenang itu adalah Agnes Hansella, Angela Sunaryo, Asmoadji, Suvi Wahyudianto, dan Syaura Qotrunadha.