Tunggu Pengumuman Resmi, Pramono Apresiasi Transparansi KPU Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai KPU Jakarta sudah bekerja secara transparan di masa rekapitulasi dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota yang sudah selesai beberapa waktu lalu.

Saat ini, dirinya menunggu terkait dengan hasil rekapitulasi yang berada di tingkat provinsi untuk kemudian diumumkan secara resmi siapa yang akan menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024.

"Kita tunggu mudah-mudahan hari ini atau besok selesai sampai kemudian diumumkan secara resmi oleh KPU. Apapun kita melihat tranparansi yang dilakukan KPUD sangat baik sekali," kata Pramono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

Mas Pram sapaan karibnya itu menjelaskan transparansi yang dimaksud adalah, jumlah perolehan suara yang relatif sama di setiap tingkatannya jika dibandingkan dengan Sirekap maupun perhitungan C1 yang dimiliki oleh tim internal pemenangan.

Selain itu, rekapitulasi di setiap tingkat juga dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat secara luas bisa melihat apa yang terjadi ketika kegiatan berlangsung.