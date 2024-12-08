Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Berdayakan Generasi Muda, Wamen Ferry Juliantono Diganjar Robby Djohan Award

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |00:18 WIB
Berdayakan Generasi Muda, Wamen Ferry Juliantono Diganjar Robby Djohan Award
Berdayakan Generasi Muda, Wamen Ferry Juliantono Diganjar Robby Djohan Award
JAKARTA -Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono mendapat penghargaan Robby Djohan Award yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD). Acara penganugerahan berlangsung di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan komitmen untuk terus mendukung mahasiswa, khususnya melalui UNPAD Career Center dan program pengembangan soft skill.

"Kita perlu memastikan bahwa generasi muda memiliki akses ke pelatihan dan peluang kerja yang relevan. Kementerian Koperasi siap menjadi mitra dalam mendorong kemajuan mahasiswa UNPAD," ujar Ferry, dikutip, Minggu (8/12/2024).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi besar Ferry Juliantono dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya di kalangan mahasiswa.

Politikus Partai Gerindra ini dinilai berhasil memberikan dampak signifikan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk kerja sama strategis dengan UNPAD.

Robby Djohan sendiri merupakan salah satu tokoh sukses alumni Fakultas Ekonomi UNPAD yang dikenal atas kontribusinya dalam membantu perkembangan ekonomi mahasiswa.

 

