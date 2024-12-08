Wamen HAM Mugiyanto: Pemerintahan Prabowo Konsen Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sangat konsen dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal itu sebagaimana termuat dalam delapan misi pemerintahan Prabowo-Gibran atau yang lebih dikenal Asta Cita.

Demikian diutarakan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto dalam webinar bertajuk 'Memperkuat Harmoni Dalam Keberagaman Melalui Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya',.

"Melalui misi ke delapan dalam Asta Cita tersebut, yaitu memperkuat dan penyelesaian kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah telah berkomitmen untuk terus berupaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia," ujarnya dikutip, Minggu (8/12/2024).

"Karena hal ini sangat vital mengingat keberagaman yang ada dan potensi konflik yang dapat muncul," sambung Mugiyanto.

Dikatakannya, pemerintahan Prabowo memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama, menciptakan iklim toleransi, serta memberikan regulasi yang mendukung kehidupan umat beragama yang harmonis.

Terjadinya ekosistem kehidupan masyarakat Indonesia yang ramah dan toleran, tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa ada upaya yang dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa.