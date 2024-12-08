AHY Bilang Pertemuan Prabowo dan Jokowi Bagus Ditiru

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi perihal pertemuan antaran Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu.

AHY menilai, pertemuan tokoh dan pemimpin bangsa merupakan hal yang baik. Menurutnya, silaturahmi tersebut patut untuk ditiru.

“Saya rasa baik ya, setiap pertemuan, setiap silaturahmi, apalagi antara dua tokoh, dua pemimpin bangsa. Jadi saya selalu melihat setiap pertemuan itu, setiap silaturahmi itu baik dan bagus untuk ditiru oleh yang lainnya,” kata AHY kepada wartawan Minggu (8/12/2024).

AHY mengatakan, hubungan antara Presiden Prabowo dengan para mantan Presiden RI terjaga dengan baik. Dia menambahkan, semua tokoh berharap kepemimpinan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan sukses.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu juga ingin terus berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk negeri kita. Termasuk tentunya dengan mantan-mantan Presiden, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY dan semua yang juga memiliki harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sukses, bahkan semakin baik, semakin maju,” sambung dia.

Sebelumnya, Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam.