Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY Bilang Pertemuan Prabowo dan Jokowi Bagus Ditiru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |13:25 WIB
AHY Bilang Pertemuan Prabowo dan Jokowi Bagus Ditiru
Prabowo dan Jokowi makan malam (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi perihal pertemuan antaran Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu.

AHY menilai, pertemuan tokoh dan pemimpin bangsa merupakan hal yang baik. Menurutnya, silaturahmi tersebut patut untuk ditiru.

“Saya rasa baik ya, setiap pertemuan, setiap silaturahmi, apalagi antara dua tokoh, dua pemimpin bangsa. Jadi saya selalu melihat setiap pertemuan itu, setiap silaturahmi itu baik dan bagus untuk ditiru oleh yang lainnya,” kata AHY kepada wartawan Minggu (8/12/2024).

AHY mengatakan, hubungan antara Presiden Prabowo dengan para mantan Presiden RI terjaga dengan baik. Dia menambahkan, semua tokoh berharap kepemimpinan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan sukses.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu juga ingin terus berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk negeri kita. Termasuk tentunya dengan mantan-mantan Presiden, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY dan semua yang juga memiliki harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sukses, bahkan semakin baik, semakin maju,” sambung dia.

Sebelumnya, Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prabowo Subianto AHY Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190047//prabowo-alFw_large.jpg
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190042//prabowo_subianto-pGBg_large.jpg
Prabowo 'Sentil' Bupati Tak Loyal Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041//kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190033//prabowo-s7uP_large.jpg
Prabowo Sindir Pejabat Cuma Foto-Foto di Lokasi Bencana: Rakyat Jangan Jadi Objek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190003//prabowo-Zctu_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189926//prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-o6b5_large.jpg
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement