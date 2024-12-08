Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu RI Sebut Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:06 WIB
Bawaslu RI Sebut Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, mengatakan, surat undangan memilih atau Formulir C6 bukanlah syarat mutlak bagi warga negara untuk memberikan suara dalam Pilkada Serentak 2024.

"Formulir C6 hanya berfungsi sebagai pemberitahuan dan alat bantu untuk mempermudah identifikasi pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara),” ujar Puadi saat dihubungi, Minggu (8/12/2024).

Menurutnya, syarat utama untuk memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS terkait dan membawa KTP elektronik (e-KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya.

“Warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak untuk memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan,”terangnya.

Pertama, nama mereka harus tercantum dalam DPT. Kedua, mereka harus membawa e-KTP atau dokumen identitas lain yang sesuai dengan alamat TPS tempat mereka terdaftar.

"Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ingin menggunakan hak pilih, mereka dapat menggunakan e-KTP dan mencoblos pada waktu tertentu, biasanya antara pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat, sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menambahkan, formulir C6 bukan merupakan syarat utama untuk memilih dalam Pemilu. Menurutnya, C6 hanya bersifat sebagai undangan, bukan penentu hak pilih.

 

