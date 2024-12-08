115 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Diajukan ke MK hingga Minggu Malam

JAKARTA - Sebanyak 115 permohonan perselisihan hasil pemilihan Pilkada serentak 2024 diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun jumlah tersebut hanya untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Hal itu terlihat melalui laman remi MK yakni mkri.id. Adapun bedasarkan penulusuran hingga Minggu malam sekitar pukul 21.23 WIB tanggal 8 Desember 2024, jumlah gugatan yang masuk untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 86 permohonan.

Kemudian, 29 sengketa diajukan pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jumlah tersebut tentu saja bisa bertambah, mengingat sejumlah daerah masih melakukan rekapitulasi suara.

Berikut rincian wilayah yang telah mengajukan permohonan sengketa ke MK:

Kabupaten

1. Gorontalo Utara

3. Halmahera Utara

4. Melawi

5. Halmahera Selatan

6. Labuhanbatu

7. Subang

8. Wakatobi

9. Bangkalan

10. Manggarai Barat

11. Banjar

12. Kepulauan Aru

13. Bengkulu Selatan

14. Siak

15. Serang

16. Pulau Morotai

17. Pasangkayu

18. Berau

19. Sarolangun

20. Parigi Moutong

21. Konawe Selatan

22. Buton

23. Buton Selatan

24. Takalar

25. Supiori

26. Muna

27. Muara Enim

28. Bandung

29. Minahasa Tenggara

30. Morowali Utara

31. Minahasa

32. Nias Utara

33. Toba

34. Belitung Timur

35. Lamandau

36. Bangka Barat

37. Teluk Bintuni

38. Belu

39. Bone Bolango

41. Minahasa Utara

42. Maluku Tengah

43. Bolaang Mongondow

44. Rote Ndao

45. Buru Selatan

47. Banggai Kepulauan

48. Solok

49. Tapanuli Utara

50. Pasaman

52. Pesawaran

53. Kuantan Singingi

54. Klaten