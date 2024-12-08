Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

115 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Diajukan ke MK hingga Minggu Malam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |22:03 WIB
115 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Diajukan ke MK hingga Minggu Malam
Mahkamah Konstitusi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 115 permohonan perselisihan hasil pemilihan Pilkada serentak 2024 diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun jumlah tersebut hanya untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Hal itu terlihat melalui laman remi MK yakni mkri.id. Adapun bedasarkan penulusuran hingga Minggu malam sekitar pukul 21.23 WIB tanggal 8 Desember 2024, jumlah gugatan yang masuk untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 86 permohonan.

Kemudian, 29 sengketa diajukan pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jumlah tersebut tentu saja bisa bertambah, mengingat sejumlah daerah masih melakukan rekapitulasi suara.

Berikut rincian wilayah yang telah mengajukan permohonan sengketa ke MK:

Kabupaten

1. Gorontalo Utara
2. Gorontalo Utara 
3. Halmahera Utara
4. Melawi
5. Halmahera Selatan
6. Labuhanbatu
7. Subang
8. Wakatobi
9. Bangkalan
10. Manggarai Barat
 11. Banjar
 12. Kepulauan Aru
 13. Bengkulu Selatan
 14. Siak
 15. Serang
 16. Pulau Morotai
 17. Pasangkayu
 18. Berau
 19. Sarolangun
 20. Parigi Moutong
 21. Konawe Selatan
 22. Buton
 23. Buton Selatan
 24. Takalar
 25. Supiori
 26. Muna
 27. Muara Enim
 28. Bandung
 29. Minahasa Tenggara
 30. Morowali Utara
 31. Minahasa
 32. Nias Utara
 33. Toba
 34. Belitung Timur
 35. Lamandau
 36. Bangka Barat
 37. Teluk Bintuni
 38. Belu
 39. Bone Bolango
 40. Halmahera Utara 
41. Minahasa Utara 
42. Maluku Tengah 
43. Bolaang Mongondow 
44. Rote Ndao 
45. Buru Selatan 
47. Banggai Kepulauan 
48. Solok
49. Tapanuli Utara 
50. Pasaman 
51. Pulau Morotai 
52. Pesawaran 
53. Kuantan Singingi 
54. Klaten 

 

Halaman:
1 2 3
      
