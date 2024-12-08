Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Fun Run Hari Ibu 2024, Simak Rute Rekayasa Lalin di Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |07:11 WIB
JAKARTA - Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Fun Run dan Fun Walk untuk memperingati Hari Ibu 2024, Dishub DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

“Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Fun Run dan Fun Walk Hari Ibu 2024 di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Dishub DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan tersebut,” demikian keterangan yang disampaikan Dishub DKI melalui akun Instagramnya @dishubdkijakarta.

Dishub DKI menerangkan, rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan:

Ruas jalan yang bersinggungan dengan rute Fun Run dan Fun Walk adalah sebagai berikut.

 - Simpang Jalan Agus Salim-Jalan Wahid Hasyim sisi Timur

 - Simpang Jalan Wahid Hasyim (sisi Barat)-Jalan Jenderal M.H Thamrin

 - Simpang Jalan Abdul Muis-Jalan Kebon Sirih (sisi Barat)

 - Simpang Jalan Agus Salim-Jalan Kebon Sirih (sisi Timur)

 - Simpang Jalan Abdul Muis-Jalan Budi Kemuliaan

 - Simpang Jalan Budi Kemuliaan II-Jalan Budi Kemuliaan

 - Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan Agus Salim

 - Simpang Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara

 - Simpang Jalan Veteran-Jalan Veteran III

 - Jalan Majapahit sisi Timur (yang mengarah ke selatan).
 

