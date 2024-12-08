Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Barat Terendam Banjir

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak tiga RT di Jakarta Barat terendam banjir. Hal ini imbas hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak tadi malam.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Yohan mengatakan informasi tersebut berdasarkan pukul 06.30 WIB.

“BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 3 RT atau 0,009 % dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Yohan saat dikonfirmasi, Minggu (8/12/2024).

Yohan menuturkan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat.

Hal dilakukan untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan dan banjir.

“Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,”pungkasnya.