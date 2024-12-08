Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Barat Terendam Banjir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |10:04 WIB
Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Barat Terendam Banjir
Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Barat Terendam Banjir
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak tiga RT di Jakarta Barat terendam banjir. Hal ini imbas hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak tadi malam.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Yohan mengatakan informasi tersebut berdasarkan pukul 06.30 WIB.

“BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 3 RT atau 0,009 % dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Yohan saat dikonfirmasi, Minggu (8/12/2024).

Yohan menuturkan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat.

Hal dilakukan untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan dan banjir.

“Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,”pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711/pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184974/pramono_anung-yPUk_large.jpg
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180687/abdul-L6S4_large.jpg
Warga Jati Padang Minta Pramono Turun Tangan, Tanggul Bukan Solusi Akhir Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180439/banjir-ucJE_large.jpg
Berangsur Surut, Ini Wilayah di Jakarta Selatan yang Masih Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180420/banjir-XDwP_large.jpg
Sejumlah Wilayah di Jakarta Selatan Terendam Banjir Pagi Ini, Warga Mulai Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180328/pasar-EyaA_large.jpg
Pasar Warung Buncit Terendam Banjir, Lalu Lintas Lumpuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement