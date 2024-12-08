Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim RIDO Akan Gugat Hasil Pilkada ke MK, Begini Reaksi Kubu Pramono-Rano

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |11:32 WIB
Tim RIDO Akan Gugat Hasil Pilkada ke MK, Begini Reaksi Kubu Pramono-Rano
Tim RIDO Akan Gugat Hasil Pilkada ke MK, Begini Reaksi Kubu Pramono-Rano
JAKARTA - Tim pemenangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan menggugat perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapai hal tersebut, kubu Pramono Anung-Rano Karno mengaku tak khawatir.

“Apabila ada gugatan dari pihak 01 ke MK maka kami hormati dan persilakan karena sesuai dengan konstitusional,” kata Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono-Rano, Iwan Tarigan, Minggu (8/12/2024).

Kubu Pramono-Rano kata dia juga telah menyiapkan tim hukum terkait hal ini. Iwan juga memastikan Pramono-Rano tak khawatir lantaran menilai pihaknya telah melaksanakan Pilkada secara beretika.

“Dan tentunya kami tidak kuatir karena kami sudah melaksanakan cara cara pemenangan Pilkada Jakarta dengan cara yang beretika dan jauh dari perbuatan curang,” ungkap dia.

“Sehingga kami sangat percaya diri bahwa apabila ada gugatan ke MK maka kami  pihak yang akan dimenangkan,” sambungnya.

 

