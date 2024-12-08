Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pilkada Jakarta, Pramono Anung Harap KPUD Transparan

JAKARTA - Calon Gubeur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung merespons tentang rencana KPUD Jakarta yang bakal mengumumkan hasil rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024 pada hari ini, Minggu (8/12/2024). Dia berharap KPUD bisa transparan.

"Kalau kita lihat dari hasil quick count, kemudian sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan," ujar Pramono pada wartawan.

Karena itu, pada pengumuman nanti diharapkan KPUD Jakarta bisa menyampaikannya secara terbuka dan transparan.

Sehingga, kata dia, siapapun bisa mengakses hasil rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta 2024. Dengan begitu, warga Jakarta pun bisa bersama-sama mengawasi hasil Pilgub Jakarta 2024 tersebut.

"Jadi, angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari, agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik," katanya.

(Angkasa Yudhistira)