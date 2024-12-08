Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Potensi Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran, Pramono: Tidak Gampang!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |12:58 WIB
Potensi Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran, Pramono: Tidak Gampang!
Potensi Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran, Pramono: Tidak Gampang!
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyebutkan, dia hingga kini masih berprasangka positif tentang Pilgub Jakarta 2024 ini. Dimana, Pilkada Jakarta 2024 diyakini berlangsung satu putaran.

"Saya selalu berpandangan berprasangka positif, karena mekanisme terbuka tentunya tidak gampang,” ujar Pram pada wartawan, Minggu (8/12/2024).

“Orang bisa memaksakan dan ini negara demokrasi, semua orang sekarang mengawasi itu. Dan saya meyakini lah enggak akan ada orang akan memaksakan untuk itu,"sambungnya.

Menurutnya, semua orang, khususnya warga Jakarta saat ini bersama-sama tengah mengawasi Pilkada Jakarta 2024 ini. Maka itu, tak mungkin adanya paksaan intervensi agar Pilkada Jakarta 2024 dilakukan 2 putaran.

Sejauh ini, kata dia, berdasarkan hasil quick count hingga penghitungan suara,  pasangan Pramono Anung-Rano Karno atau Bang Doel memiliki suara unggul dengan kemungkinan menang satu putaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement