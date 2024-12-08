Potensi Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran, Pramono: Tidak Gampang!

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyebutkan, dia hingga kini masih berprasangka positif tentang Pilgub Jakarta 2024 ini. Dimana, Pilkada Jakarta 2024 diyakini berlangsung satu putaran.

"Saya selalu berpandangan berprasangka positif, karena mekanisme terbuka tentunya tidak gampang,” ujar Pram pada wartawan, Minggu (8/12/2024).

“Orang bisa memaksakan dan ini negara demokrasi, semua orang sekarang mengawasi itu. Dan saya meyakini lah enggak akan ada orang akan memaksakan untuk itu,"sambungnya.

Menurutnya, semua orang, khususnya warga Jakarta saat ini bersama-sama tengah mengawasi Pilkada Jakarta 2024 ini. Maka itu, tak mungkin adanya paksaan intervensi agar Pilkada Jakarta 2024 dilakukan 2 putaran.

Sejauh ini, kata dia, berdasarkan hasil quick count hingga penghitungan suara, pasangan Pramono Anung-Rano Karno atau Bang Doel memiliki suara unggul dengan kemungkinan menang satu putaran.