Hari Relawan Sedunia, Perindo Tanam Pohon di Pinggir Kali Ciliwung

JAKARTA - Partai Perindo terjun langsung melakukan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Relawan Sedunia. Acara itu digelar di pinggir Kali Ciliwung, kawasan RW02, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan itu pegiat dan aktivis lingkungan hadir langsung. Kegiatan ini juga disambut meriah oleh masyarkat sekitar yang juga turut terlibat.

"Alhamdulillah teman-teman Perindo sudah beberapa kali bareng-bareng juga sama kita sama pegiat, bukan hanya di Kali Ciliwung tapi juga di kali lain," kata Ketua RW02 Kelurahan Cawang, Goffur, Minggu (8/12/2024).

Goffur mengatakan pada kegiatan kali ini sebanyak 200 pohon ditanam di pinggir-pinggir aliran sungai. Adapun pohon yang ditanam berjenis produktif dan pelindung.

"Ada sampai 200 (pohon yang ditanaman). Jenisnya pohon produktif dan pohon pelindung. Kalau produktif ada sawo, pohon-pohon langka yaitu nangka dan mangga," kata Goffur.