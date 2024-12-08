Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Relawan Sedunia, Perindo Tanam Pohon di Pinggir Kali Ciliwung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |14:26 WIB
Hari Relawan Sedunia, Perindo Tanam Pohon di Pinggir Kali Ciliwung
Partai Perindo tanam pohon di pinggir Kali Ciliwung (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo terjun langsung melakukan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Relawan Sedunia. Acara itu digelar di pinggir Kali Ciliwung, kawasan RW02, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan itu pegiat dan aktivis lingkungan hadir langsung. Kegiatan ini juga disambut meriah oleh masyarkat sekitar yang juga turut terlibat.

"Alhamdulillah teman-teman Perindo sudah beberapa kali bareng-bareng juga sama kita sama pegiat, bukan hanya di Kali Ciliwung tapi juga di kali lain," kata Ketua RW02 Kelurahan Cawang, Goffur, Minggu (8/12/2024).

Goffur mengatakan pada kegiatan kali ini sebanyak 200 pohon ditanam di pinggir-pinggir aliran sungai. Adapun pohon yang ditanam berjenis produktif dan pelindung.

"Ada sampai 200 (pohon yang ditanaman). Jenisnya pohon produktif dan pohon pelindung. Kalau produktif ada sawo, pohon-pohon langka yaitu nangka dan mangga," kata Goffur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342//banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement