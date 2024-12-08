Tok! KPU Tetapkan Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran dengan meraih suara terbanyak atau 50,06 persen. Hal itu diumumkan usai jajaran KPU merampungkan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi.

Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah dalam pilkada Jakarta 2024. Pada posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160.

Yang terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

“Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya menyatakan sah," kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, dalam rapat pleno terbuka, Minggu (8/12/2024).

Adapun dalam rapat pleno terbuka itu, saksi pasangan Calon nomor urut 1 walk out dalam forum dan saksi nomor urut 2 tak bersedia menandatangani berita acara penetapan.

Berikut rincian rekapitulasi suara tingkat Provinsi pilkada Jakarta 2024:

- Kabupaten Kepulauan Seribu

1. Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara)

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara)

3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara)

Suara sah: 14.687

Suara tidak sah: 474

Total: 15.161

DPT: 20.908

- Kota Jakarta Barat

1. Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara)

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara)

3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara)

Suara sah: 997.075

Suara tidak sah: 71.927

Total: 1.069.002

DPT: 1.909.774