HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penetapan KPU soal Pilkada Jakarta Bisa Digugat ke MK Mulai Besok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |17:16 WIB
Penetapan KPU soal Pilkada Jakarta Bisa Digugat ke MK Mulai Besok
Mahkamah Konstitusi (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan perolehan suara Pilkada Jakarta, Minggu (8/12/2024) usai rapat pleno. Surat penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta nantinya bisa digunakan peserta Pilkada sebagai bahan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa dilakukan mulai Senin 9 Desember 2024 besok.

"Betul, Senin sudah bisa mulai memproses di Mahkamah Konstitusi ya, tiga hari kerja," kata anggota KPUD DKI Jakarta, Dody Wijaya kepada wartawan dikutip Minggu (8/12/2024).

Dia menjelaskan, hasil penetapan itu jika digugat peserta Pilkada, maka MK bakal mengeluarkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Namun, jika hasil penetapan ini tak digugat selama tiga hari kerja, maka pihaknya akan mengumumkan apakah Pilkada Jakarta berlangsung satu atau dua putaran.

"Kalau dalam hal tidak ada sengketa di DKI Jakarta, kami akan menetapkan gubernur dan wakil terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua dalam hal terjadi Pilkada dua putaran," tuturnya.

Adapun berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang tingkat Kabupaten/kota, pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul di semua wilayah Jakarta. Berikut rincian rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/kota Pilkada Jakarta 2024:

1. Kepulauan Seribu 

Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 Suara / 44,78 persen.

Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 653 Suara / 4,45 persen.

Pramono-Rano Karno: 7.456 Suara / 50,78 persen.

Jumlah suara sah: 14.687

2. Jakarta Barat 

Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 Suara / 38,80 persen.

Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 109.457 Suara /10,98 persen.

Pramono-Rano Karno: 500.738 Suara / 50,22 persen.

Jumlah suara sah: 997.075

3. Jakarta Selatan 

Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 Suara / 39,23 persen.

Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 90.294 Suara / 9,43 persen.

Pramono Anung-Rano Karno Karno: 491.017 Suara / 51,32 persen.

Jumlah suara sah: 956.702

 

Halaman: 1 2
1 2
      
