Tragis, 2 Pria Tewas Tersungkur di Rel Kereta Jatinegara

JAKARTA - Dua orang pria berinisial H dan A ditemukan tewas di wilayah Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Jasadnya berada di jalur kereta api dalam posisi tersungkur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Dia menyebutkan, kedua jenazah ditemukan petugas kereta api dan dilaporkan kepada petugas keamanan dalam kereta api.

“Saksi HB yang merupakan petugas kereta api terkait kejadian tersebut, kemudian atas laporan tersebut saksi MNA mengarah ke TKP di KM 12+400 dekat Pasar Enjo,” kata Ade Ary, Minggu (8/12/2024).

Ade Ary menjelaskan, sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), saksi membenarkan dan melihat dua orang dengan posisi tersungkur sudah dalam keadaan meninggal dunia.

“Sesampainya di TKP, saksi 2 membenarkan kejadian tersebut dan terlihat dua orang berjenis kelamin laki-laki posisi tersungkur sudah dalam keadan meninggal dunia,” ujar dia.

Ade Ary belum menjelaskan terkait dugaan penyebab kematian korban. Namun, kasus tersebut ditangani oleh Polsek Jatinegara.

“Kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Metro Jatinegara, kasus Ditangani Polsek Metro Jatinegara,” katanya.



(Arief Setyadi )