Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Tetapkan Pram-Doel Unggul di Pilkada Jakarta, Kubu RIDO Siap Gugat ke MK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |18:20 WIB
KPU Tetapkan Pram-Doel Unggul di Pilkada Jakarta, Kubu RIDO Siap Gugat ke MK
Rapat pleno KPU Jakarta terkait hasil Pilkada Jakarta (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan 2.183.239 suara.

Merespons hal itu, Tim Hukum Penyelenggara Kampanye pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Muslim Jaya Butar-Butar mengatakan, pihaknya menghormati penetapan tersebut.

“Apapun putusan KPUD Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta kita hormati, karena itu produk resmi dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara negara,” kata Muslim saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (8/12/2024).

Kendati demikian, ia menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami juga diberikan hak secara konstitusi untuk menggunakan upaya hukum yakni ke MK, upaya hukum ke MK adalah waktunya 3x24 jam terhitung hari kerja. Untuk itu, kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengambil langkah-langkah hukum tersebut,” jelas dia.

Sebelumnya, KPUD Jakarta menetapkan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak dalam kontestasi pilkada Jakarta 2024. Hal itu diumumkan usai jajaran KPU merampungkan  rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement