Cak Lontong: Kemenangan Pram-Rano, Kemenangan Warga Jakarta

JAKARTA - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno buka suara merespons ditetapkannya pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Pramono-Rano sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Jakarta 2024. Kubu Pramono-Rano mengklaim perhitungan suara pada Pilkada Jakarta tidak berubah sejak perhitungan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Perhitungan TPS, kecamatan, kabupaten/kota sampai provinsi tidak bergerser angkanya. Hasilnya sama," kata Ketua Pemenangan Pramono-Rano, Lies Hartono alias Cak Lontong, Minggu (8/12/2024).

Dengan demikian, Cak Lontong menyebut bahwa pasangan Pramono-Rano meraih kemenangan satu putaran dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara sah atau setara 50,07%. Cak Lontong pun menyebut bahwa kemenangan Pramono-Rano ini merupakan kemenangan warga Jakarta.

"50,07% itu sama dengan 50 persen ditambah 2.925 suara dan ini kita menyambut baik karena ini kemenangan warga Jakarta," katanya.

Dalam kesempatan ini, Cak Lontong juga mengungkapkan ucapan terima kasih dari Pramono-Rano kepada seluruh pihak atas suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jakarta.

"Sekali lagi penghargaan tertinggi dari mas Pram dan Bang Doel untuk seluruh warga Jakarta dan juga terima kasih penghormatan terhadap seluruh penyelenggara KPU Bawaslu yang sudah profesional dan transparan di seluruh tahapan Pemilu," tutupnya.

Berikut rincian rekapitulasi suara tingkat Provinsi pilkada Jakarta 2024:

- Kabupaten Kepulauan Seribu

1. Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara).

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara).

3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara).

Suara sah: 14.687

Suara tidak sah: 474

Total: 15.161

DPT: 20.908

- Kota Jakarta Barat

1. Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara).

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara).

3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara).

Suara sah: 997.075

Suara tidak sah: 71.927

Total: 1.069.002

DPT: 1.909.774