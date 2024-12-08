KPU Jakarta: Pilkada Tahun Ini Zero Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA - Anggota KPUD DKI Jakarta Dody Wijaya menyebut tak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil Pilkada Jakarta 2024. Berbeda dengan Pilpres 2024, ada PSU yang dilakukan jajarannya.

"Pilpres kemarin hanya PSU satu di Menteng, dan tahun ini pada Pilkada mencapai zero pemungutan suara ulang," kata Dody dalam konferensi pers di Sari Pan Pasific Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Tak digelar PSU, kata Dody, menunjukkan pemahaman regulasi dan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pihaknya mengapresiasi kinerja jajaran penyelenggara pemilu.

"Yang sudah berupaya dan paling penting adalah upaya kita untuk mencegah PSU di lapangan dengan melakukan pengawasan melekat seperti kejadian di Pinang Ranti. Percobaan itu pencoblosan itu diketahui dan dicegah oleh pengawas TPS sehingga tidak sampai masuk ke kontak suara. Sehingga tidak memenuhi unsur pemungutan ulang," tuturnya.

Adapun KPUD Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan hasil suara Pilkada Jakarta melalui rekapitulasi berjenjang. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul ketimbang peserta lain dan disebut menang satu putaran.