Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Jakarta: Pilkada Tahun Ini Zero Pemungutan Suara Ulang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |20:42 WIB
KPU Jakarta: Pilkada Tahun Ini Zero Pemungutan Suara Ulang
KPUD Jakarta (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota KPUD DKI Jakarta Dody Wijaya menyebut tak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil Pilkada Jakarta 2024. Berbeda dengan Pilpres 2024, ada PSU yang dilakukan jajarannya.

"Pilpres kemarin hanya PSU satu di Menteng, dan tahun ini pada Pilkada mencapai zero pemungutan suara ulang," kata Dody dalam konferensi pers di Sari Pan Pasific Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Tak digelar PSU, kata Dody, menunjukkan pemahaman regulasi dan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pihaknya mengapresiasi kinerja jajaran penyelenggara pemilu.

"Yang sudah berupaya dan paling penting adalah upaya kita untuk mencegah PSU di lapangan dengan melakukan pengawasan melekat seperti kejadian di Pinang Ranti. Percobaan itu pencoblosan itu diketahui dan dicegah oleh pengawas TPS sehingga tidak sampai masuk ke kontak suara. Sehingga tidak memenuhi unsur pemungutan ulang," tuturnya.

Adapun KPUD Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan hasil suara Pilkada Jakarta melalui rekapitulasi berjenjang. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul ketimbang peserta lain dan disebut menang satu putaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement