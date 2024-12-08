Padati Bundaran HI, The Jakmania Rayakan Kemenangan Pram-Doel

JAKARTA - Ratusan suporter The Jakmania memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta. Mereka merayakan kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno setelah hasil rekapitulasi ditetapkan KPU DKI Jakarta.

Pantauan MNC Portal di lokasi terdapat ratusan suporter The Jakmania yang mendatangi HI menggunakan kenderaan sepeda motor. Mereka mengelilingi bundaran HI dengan menyanyikan sejumlah yel-yel atas kemenangan Pramono-Doel.

Mereka menyalakan flare dan sambil menyanyi khas Pramono-Doel. Kemudian, mereka berhenti di sisi sebalah selatan HI. Yanuar Prabo salah satu The Jakmania mengaku datang ke HI sebagai aksi spontan atas kemenangan Pramono-Doel.

"Kita aksi spontanitas gak ada pengarahan masa sama sekali dan ini juga murni teman-teman karena mereka merasa suara mereka terwakilkan. Ini momen demokrasi kita, kita bisa jaga demokrasi di Jakarta kita bisa memenangkan Mas Pram dan Bang Doel hari ini di Jakarta khususnya," kata Yanuar.

Dia berharap kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Jakarta dapat membawa perubahan baik untuk Jakarta dan tim kesayangan Persija Jakarta. "Harapannya untuk Persija dibimbing Bang Pram harapannya gak muluk-muluk, Persija juara, Persija bisa main di Jakarta dan sarana-prasarana untuk sepak bola diperbaiki," ujarnya.

Hadir dalam konvoi tersebut Bendahara Tim Pemenangan Pramono-Rano, Charles Honoris. Dia menyebut kemenangan Pramono-Doel adalah kemenangan masyarakat Jakarta. Dia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Pramono-Doel.

"Kami yakin Mas Pram dan Bang Doel begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )