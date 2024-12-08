Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Pria Tewas Tersungkur di Rel Jatinegara Ternyata Tertabrak Kereta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |23:40 WIB
2 Pria Tewas Tersungkur di Rel Jatinegara Ternyata Tertabrak Kereta
Ilustrasi mayat (Foto: Dok)
JAKARTA - Dua orang pria berinisial H dan A ditemukan tewas di jalur kereta api wilayah Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya diduga tewas lantaran tertabrak kereta api.

"Diduga tertemper kereta api di jalur kereta api dekat Pasar Enjo Kelurahan Cipinang Besar Utara,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Chitya, Minggu (8/12/2024).

Chitya menjelaskan, hal itu terungkap luka yang dialami korban pada bagian kepala. Saat ini, kata dia, jenazah sudah berada di RS Polri Keramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Di tubuh kedua almarhum terlihat luka-luka pecah di kepala. Almarhum dibawa menuju RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Dia menyebutkan, kedua jenazah ditemukan oleh petugas kereta api dan dilaporkan kepada petugas keamanan dalam kereta api.

